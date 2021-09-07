A Milli Takımımızın Hollanda karşısındaki oyunu futbol kamuoyunu isyan ettirdi

A Milli Takımımızın Hollanda karşısındaki performansı tepki çekti. Ay-Yıldızlıların ilk yarıyı 3-0 geride kapatması sonrasında sosyal medyada futbolseverler Şenol Güneş'i istifaya davet etti. Mücadeleyi tribünlerde izleyen gurbetçi seyirciler de Şenol Güneş için 'istifa' sloganları attı.

Bununla birlikte spor yazarları da mücadelenin ilk yarısıyla ilgili çarpıcı paylaşımlar yaptı.

İşte Hollanda-Türkiye maçında yapılan yorumlar;

En kötü takım olarak döndüğümüz Avrupa Şampiyonası’ndan sonra oyuna dair herhangi bir analiz ve akabinde bir çözüm sunulmadı. Neden böyle çöktüğümüz anlaşılmadı, anlatılmadı. Kamuoyu ve basınla çatışma, yüzeysel tespitler yapıldı.



Sonuç: 7.9.2021, Johan-Cruyff-Arena. REKLAM September 7, 2021

Nasıldı o laf? Herkes sorumlu, medya da sorumlu, yönetim de oyuncu da sorumlu… Böyle miydi hocam? PS: Sahi Hollanda nasıl ısınıyordu? — Alpay Canhoroz (@alpaycanhoroz) September 7, 2021

Rıdvan Dilmen: "Temennimiz Hollanda'nın maçı rölantiye alması" — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 7, 2021

Facia geliyorum dedi ama çözüm üretmesi gereken Şenol Güneş, takımı taşıyamıyor.



Daha kötüsü ülke temsili rezalet! — Aydın Cingöz (@AydinCingoz) September 7, 2021

Panenka salladı adam, Cebelitarık muamelesi görüyoruz. Üç gün önce Cebelitarık maçının zora giriyor gibi olması tesadüf değilmiş. — Mustafa Demirtaş (@demirtasmst) September 7, 2021

Sanırım Hollanda'da İtalya gibi ısınmış maç önü. Neyse maç bitmeden yazayım her şey benim hatam özür dilerim. Türkiye'de kulüplerin bu kadar borçlu olmasından da milli takımın bu durumda olmasından da ben sorumluyum. REKLAM September 7, 2021

Şenol Güneş'in bir süre inzivaya çekilmesi yerinde olur. — Okay Karacan (@okay_karacan) September 7, 2021

Yavuz'un Minibüsü gibi oldu...

'Yapmayın çocuklar daha kadroları saymadım' misali...#NEDTUR — Sonat Göksel (@Sonat_Goksel) September 7, 2021

Utanman varsa maç sonunda istifa edersin! Etmezse de soyunma odasına iner kovarım TFF yerinde olsam! — Gökhan Dinç (@gkhndinc) September 7, 2021