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Bursaspor Süper Lig şampiyonu oluşunun 15. yıl dönümünü kutladı

Bursaspor Süper Lig şampiyonu oluşunun 15. yıl dönümünü kutladı

19:5015/05/2025, Perşembe
AA
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Bursaspor
Bursaspor

Bursaspor'un Süper Lig şampiyonu oluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla "Bursaspor'a Vefa Yolu" etkinliği düzenlendi. Geçen sezon ufak bir fragman yaşadıklarını ifade eden başkan Enes Çelik, "Bu sezon inşallah daha güçlü bir şekilde ileriye gideceğimizden en ufak bir endişem yok." dedi.

Bursaspor'un Süper Lig şampiyonu oluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla "Bursaspor'a Vefa Yolu" etkinliği düzenlendi.


Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde kutlama pastası kesildi, söyleşi gerçekleştirildi.


Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Bursaspor'un 2. Lig'e yükseldiğini hatırlattı.


Geçen sezon ufak bir fragman yaşadıklarını ifade eden Çelik, "Bu sezon inşallah daha güçlü bir şekilde ileriye gideceğimizden en ufak bir endişem yok." dedi.

Çelik, kombine bilet satışında 27 bini geçtiklerini belirterek, "Bu gerçekten çok değerli. Bu sene taraftarımız yine bütün rekorları alt üst etti. Taraftarların kombine rekorunu da inşallah sezon başlamadan kıracaklarına inanıyorum. İnşallah 40 bin kombineyle 'Süper Lig'e güçlü bir şekilde geliyoruz' mesajını en güçlü şekilde vereceğiz." diye konuştu.


Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da Bursaspor'un geçen sezondaki maçlarına çocukları götürdüklerini aktararak, "Gerçekten hem keyif alıyorsunuz hem de o çocukların yüzündeki mutluluğu görüyorsunuz. Onlar da büyüdüklerinde kendi çocuklarına anlatacakları çok önemli anılar biriktiriyor. İnşallah buna uzun yıllar devam etmek istiyoruz." dedi.

Konuşmalardan sonra Aydın ve Ekmekçi, kulüp başkanı Çelik'e hediye takdim etti. Programa, eski futbolcu ve teknik direktör Adnan Örnek, Bursaspor taraftarları ve davetliler katıldı.




#Bursaspor
#Bursaspor Başkanı Enes Çelik
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