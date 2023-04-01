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Spor

Çağdaş Atan: "Savunma hamleleri yaparak kazanmayı bildik"

Süper Lig'de Kayserispor deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Mücadele sonrasında Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Savunma hamleleri yaparak maçı kazanmayı bildik, o yüzden çok mutluyuz" dedi.

Haber Merkezi
19:10 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kayserispor ligde puanını 41'e yükseltti.

Kayserispor ligde puanını 41'e yükseltti.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 4-3 kazandı. Trabzonspor’u mağlup eden Yukatel Kayserispor’da teknik direktör Çağdaş Atan, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.


"Savunma hamleleri yaparak kazanmayı bildik"

Çok önemli 4 oyuncu kaybettiklerini belirten Atan, "Bizle kalmak isteyenler, mücadeleye devam etmek isteyenler, çalışmalarımıza, antrenmanlarda yaptığımız çalışmalara bağlı kalmak isteyen oyuncular, 11 tane kalana kadar sahaya çıkıp Kayserispor taraftarının izlemek istediği mücadeleyi, her zaman sonuna kadar ortaya koymak istiyoruz" dedi.


İlk yarı iyi oynadıklarını söyleyen Çağdaş Atan, "Bugün de o günlerden bir tanesi oldu. Gerçekten 3 haftadır iyi çalıştık. Farklı formasyonlarda sahada bulunduk. İlk yarı iyi işler yaptık. Çok basit hatalardan goller yedik ama oyuncularımız istediklerimizi yerine getirdiler. Savunma hamleleri yaparak maçı kazanmayı bildik, o yüzden çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.






#Kayserispor
#Trabzonspor
#Çağdaş Atan
43 dakika önce
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