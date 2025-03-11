CANLI İZLE || Barcelona - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile Benfica, 11 Mart Salı günü saat 20:45’te kozlarını paylaşacak ve maç TRT 1’den canlı yayınlanacak. İlk maçta 1-0 kazanan Barcelona, evinde turu geçmek isterken, Benfica deplasmanda sürpriz peşinde koşacak. Futbol tutkunları, bu kritik karşılaşmayı canlı izlemek için ekran başına kilitlenecek! Barcelona - Benfica maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona, Benfica’yı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Kendi sahasında oynayacağı ikinci maç için avantajlı konumda bulunan Katalan devi, çeyrek finale göz kırpıyor. Benfica ise mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkarak bir sürpriz peşinde olacak.