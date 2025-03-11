CANLI İZLE || Barcelona - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Benfica’yı konuk ediyor. Karşılaşma, 11 Mart Salı günü saat 20:45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. İlk maçta Barcelona’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlanan eşleşmede, çeyrek final bileti bu akşam sahibini bulacak. Benfica’nın tur atlamak için mutlak galibiyete ihtiyacı varken, Barcelona evinde avantajını korumak istiyor. Devler Ligi’nde nefes kesecek bu mücadelenin canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile Benfica, 11 Mart Salı günü saat 20:45’te kozlarını paylaşacak ve maç TRT 1’den canlı yayınlanacak. İlk maçta 1-0 kazanan Barcelona, evinde turu geçmek isterken, Benfica deplasmanda sürpriz peşinde koşacak. Futbol tutkunları, bu kritik karşılaşmayı canlı izlemek için ekran başına kilitlenecek! Barcelona - Benfica maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
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BARCELONA İLK MAÇTA AVANTAJI KAPTI
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona, Benfica’yı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Kendi sahasında oynayacağı ikinci maç için avantajlı konumda bulunan Katalan devi, çeyrek finale göz kırpıyor. Benfica ise mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkarak bir sürpriz peşinde olacak.