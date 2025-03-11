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Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var? Devleri Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor! İşte 11 Mart Salı günün maçları…

Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var? Devleri Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor! İşte 11 Mart Salı günün maçları…

10:4411/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları bu akşam başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları bu akşam başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları bugün başlıyor ve çeyrek finalistler belli oluyor! 11 Mart Salı günü oynanacak maçlarda Barcelona Benfica’yı, Bayer Leverkusen Bayern Münih’i, Inter Feyenoord’u ve Liverpool PSG’yi konuk edecek. Devler Ligi’nde heyecan, saat 20:45’te Barcelona-Benfica karşılaşmasıyla start alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde TRT Spor hangi maçları verecek? İşte detaylar.

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları bugün kaldığı yerden devam ediyor. 11 Mart Salı günü Barcelona Benfica’yı, Bayer Leverkusen Bayern Münih’i, Inter Feyenoord’u ve Liverpool PSG’yi ağırlarken, çeyrek final biletleri sahiplerini bulacak. İşte 11 Mart Salı günün maç programı...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

BUGÜN

20.45 Barcelona (İspanya)-Benfica (Portekiz) (1-0)

23.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-0)

23.00 Inter (İtalya)-Feyenoord (Hollanda) (2-0)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Bayern Münih (Almanya) (0-3)

12 MART ÇARŞAMBA

20.45 Lille (Fransa)-Borussia Dortmund (Almanya) (1-1)

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) (3-1)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Real Madrid (İspanya) (1-2)

23.00 Arsenal (İngiltere)-PSV (Hollanda) (7-1)

TRT SPOR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLARI YAYINLANACAK?

11 Mart Salı akşamı Barcelona - Benfica ve Bayer Leverkusen - Bayer Münih maçları TRT Spor'dan yayınlanacak.



#Şampiyonlar Ligi
#Devler Ligi
#UEFA
#Benfica
#Barcelona

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