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Spor

CANLI | Leipzig-Manchester City

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leipzig ile Manchester City karşılaşıyor. Leipzig-Manchester City maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

20:33 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Leipzig-Manchester City

Leipzig-Manchester City

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leipzig sahasında Manchester City'i ağırlıyor. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele TV8'den'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Serdar Gözübüyük yönetecek.



#Leipzig
#Manchester City
#UEFA Şampiyonlar Ligi
27 dakika önce
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CANLI | Leipzig-Manchester City
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