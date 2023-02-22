CANLI | Leipzig-Manchester City

Leipzig-Manchester City
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Leipzig sahasında Manchester City'i ağırlıyor. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele TV8'den'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Serdar Gözübüyük yönetecek.
#Leipzig
#Manchester City
#UEFA Şampiyonlar Ligi
27 dakika önce
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