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CANLI | Adana Demirspor - Konyaspor

Süper Lig'de Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Adana Demirspor-Konyaspor maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Adana Demirspor - Konyaspor

Süper Lig'in 11. haftasında pazar mesaisi, keyifli geçmeye aday bir maça sahne olacak. Haftaya lider giren ve zirve yarışı veren Adana Demirspor'un konuğu, Konyaspor olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maçta Hüseyin Göçek düdük çalacak. Futbolseverler bu maçın heyecanını beIN SPORTS 1 ekranlarından yaşayabilecek.

Adana Demirspor 11'i;

  • Ertaç | Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues | N'Diaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru | Emre, Belhanda

Konyaspor 11'i;

  • Sehic | Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme | Soner, Amir, Endri | Bytqi, Michalak, Diouf
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