CANLI | Adana Demirspor - Konyaspor

Süper Lig'in 11. haftasında pazar mesaisi, keyifli geçmeye aday bir maça sahne olacak. Haftaya lider giren ve zirve yarışı veren Adana Demirspor'un konuğu, Konyaspor olacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maçta Hüseyin Göçek düdük çalacak. Futbolseverler bu maçın heyecanını beIN SPORTS 1 ekranlarından yaşayabilecek.
Adana Demirspor 11'i;
- Ertaç | Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues | N'Diaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru | Emre, Belhanda
Konyaspor 11'i;
- Sehic | Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme | Soner, Amir, Endri | Bytqi, Michalak, Diouf