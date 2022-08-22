MAÇ SONUCU: Fenerbahçe-Adana Demirspor: 4-2 Süper Lig’de 3’üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 20’nci ve 41’inci dakikalarda Valencia, 47’nci dakikada Zajc ve 83’üncü dakikada Alioski kaydetti. Adana Demirspor’un golleri ise 56’da penaltıdan Belhanda ve 66’da Dzyuba’dan geldi. Deplasman ekibinin stoperi Rakitskiy, 82’nci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Abone Ol