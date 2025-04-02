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Çaykur Rizespor Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

17:352/04/2025, Çarşamba
AA
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Rizespor ligde 33 puanla 13. sırada yer alıyor.
Rizespor ligde 33 puanla 13. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili takım, Çaykur Didi Stadı'nda teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ile Papanikolaou idmana katılmadı.


Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmayla Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.



#Çaykur Rizespor
#Net Global Sivasspor
#Trendyol Süper Lig

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