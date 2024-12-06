Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Çaykur Rizesporlu Hadziahmetovic'ten Gaziantep FK maçı öncesi iddialı açıklama

Çaykur Rizesporlu Hadziahmetovic'ten Gaziantep FK maçı öncesi iddialı açıklama

16:386/12/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
Amir Hadziahmetovic
Amir Hadziahmetovic

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Amir Hadziahmetovic, aldıkları güzel sonuçları bu maçla sürdürmek istediklerini söyledi. Hadziahmetovic, "Her maç zor. Maç maç gidiyoruz. Gaziantep de son haftalarda güzel oynuyor. Biz de bu maçı kazanmak için oraya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Amir Hadziahmetovic, aldıkları güzel sonuçları bu maçla sürdürmek istediklerini söyledi. Amir Hadziahmetovic, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.


Son haftalarda güzel sonuçlar aldıklarını dile getiren Hadziahmetovic, "Her maç zor. Maç maç gidiyoruz. Gaziantep de son haftalarda güzel oynuyor. Biz de bu maçı kazanmak için oraya gideceğiz. Aldığımız güzel sonuçları bu maçla sürdürmek istiyoruz." dedi.


Hadziahmetovic, galibiyetlerden sonra takım içinde atmosferin daha iyi olduğuna işaret ederek, "Herkes mutlu. Çok iyi bir takımız." diye konuştu.

Performansını da değerlendiren Hadziahmetovic, "İlk geldiğimde sakatlığım vardı. Benim için biraz zordu. Son haftalarda daha iyiyim. Daha iyi olacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



#Amir Hadziahmetovic
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. Yargı Paketi maddeleri açıklandı mı, içeriğinde neler var? 6 ARALIK son durum