Çember daralıyor

Yeni sezon öncesinde yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, transferin son gününe kadar iki transferi daha sonlandırmak istiyor. Kadrosuna kattığı 11 oyuncu ile ligde ve Avrupa kupalarında yarışa devam eden bordo-mavililer öncelikli olarak geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Paul Onuachu'yu renklerine bağlamak için şartlarını zorluyor. Nijeryalı oyuncu için 7 milyon euro bonservis ücretini gözden çıkartan Trabzonspor yönetimi, satışın gerçekleşmemesi halinde Nijeryalı golcüyü yine kiralık olarak Trabzon'a getirmeye çalışacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda santrfor ve 10 numara pozisyonundaki eksikleri gidermeye çalışan Trabzonspor, çemberi daralttı ve üç futbolcu üzerine yoğunlaştı.