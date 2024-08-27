Çember daralıyor

Yeni sezon öncesinde yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, transferin son gününe kadar iki transferi daha sonlandırmak istiyor. Kadrosuna kattığı 11 oyuncu ile ligde ve Avrupa kupalarında yarışa devam eden bordo-mavililer öncelikli olarak geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Paul Onuachu'yu renklerine bağlamak için şartlarını zorluyor. Nijeryalı oyuncu için 7 milyon euro bonservis ücretini gözden çıkartan Trabzonspor yönetimi, satışın gerçekleşmemesi halinde Nijeryalı golcüyü yine kiralık olarak Trabzon'a getirmeye çalışacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda santrfor ve 10 numara pozisyonundaki eksikleri gidermeye çalışan Trabzonspor, çemberi daralttı ve üç futbolcu üzerine yoğunlaştı.
Onuachu'da beklenen gelişmelerin sağlanmaması halinde alternatif olarak görüşmelerin sürdürüldüğü Josh Brovvnhill'e yönelecek olan Trabzonspor, İngiliz ekibi Burnley ile de görüşmelerini sürdürüyor. En son 3 milyon euro bonservis bedeli ile Burnley'in kapısını çalan bordo-mavili kulüp, hafta sonuna kadar Brovvnhill transferini beklemeye aldı. Golcü konusunda bu iki futbolcuya kilitlenen Trabzonspor, hafta sonuna kadar Onuachu ve Brovvnhill ikilisinden birini Trabzon'a getirmeye hazırlanıyor.
Bordo-mavililerde, 10 numara pozisyonu için temasların sürdürüldüğü Hyun-Seok Hong konusunda da Belçika kulübü KAA Gent ile ön anlaşma sağlandı fakat Güney Koreli oyuncunun sözleşmesine serbest kalma maddesi koydurmak istemesi görüşmeleri tıkadı.