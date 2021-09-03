Spor Cumhurbaşkanı Erdoğandan Tokyoda tarih yazan millilere tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokyo'da tarih yazan millilere tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Tokyoda tarih yazan millilere tebrik telefonu
Milliler tribünden kendilerini destekleyenleri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanan milli takım ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüştü.

Milli sporcuları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizlere büyük mutluluk yaşattınız. Özellikle bu galibiyeti ABD karşısında yaşatmanız sebebiyle de bizleri gururlandırdınız. Bundan sonra da başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Oyunların en skorer ismi Sevda Altunoluk ise "Biz bir söz vermiştik. Altın madalyayı ülkemize getireceğiz demiştik. Bunun için çalıştık ve Allah'a çok şükür getirdik. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

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