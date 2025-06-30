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David Jurasek ilk antrenmanına çıktı

David Jurasek ilk antrenmanına çıktı

15:4030/06/2025, Pazartesi
IHA
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David Jurasek çalışmalara katıldı.
David Jurasek çalışmalara katıldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda David Jurasek de takımla ilk idmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.


Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, kondisyon koşularıyla devam ederek, dar alanda yapılan oyunlarla tamamlandı.


Yeni transfer David Jurasek de idmanda yer aldı.


Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.




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