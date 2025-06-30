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Beşiktaş'tan Masuaku açıklaması

Beşiktaş'tan Masuaku açıklaması

13:1930/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
AA
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Arthur Masuaku
Arthur Masuaku

Siyah-beyazlılar, Demokratik Kongolu sol bek futbolcusu Arthur Masuaku ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile yollarını ayırdığını açıkladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sol beke teşekkür edilerek, "2022-2023 sezonunda Futbol A Takımı'mıza dahil olan, 2023-2024 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa'da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Arthur Masuaku'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.


Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı forma ile 3 sezonda toplam 108 maça çıkarken, 3 kez gol sevinci yaşadı.






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