Beşiktaş'ın transfer listesindeki Diego Costa kararını verdi

Beşiktaş'ın transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Brezilya asıllı İspanyol forvet oyuncusu Diego Costa'nın yeni takımının belli olduğu iddia edildi.
Güney Amerika basını, tecrübeli futbolcu Diego Costa'nın Brezilya ligi takımlarından Atletico Mineiro ile büyük ölçüde anlaştığını iddia etti. Yıldız oyuncunun transferinin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
Beşiktaş, Diego Costa ile görüşmelerde bulunmuş ancak menajerinin istediği rakamlar sebebiyle transferde istenilen sonuç alınamamıştı.
- Diego Costa geçtiğimiz Ocak ayından bu yana kulüpsüz durumdaydı. İspanya Milli Takımı oyuncusunun son dönemlerde yaşadığı sakatlıklar formdan düşmesine neden olmuştu.
Diego Costa'nın Chelsea'de forma giydiği dönemde attığı golleri izlemek için;