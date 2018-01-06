Dünya Boks Konseyi’nden Erdoğan'a barış ödülü

Dünya boks konseyinin barış elçisi olan dünya şampiyonu Mahmut Ömer Manule Charr, Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlardan ve barışa katkısından dolayı bu ödüle layık görüldüğünü belirterek, "Bildiğiniz gibi ben de bir mülteci çocuğuyum. Mülteci olarak yaşamanın ne büyük zorlukları olduğunu çok iyi biliyorum. Memlekitim olan Suriye’deki korkunç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan dört milyon civarındaki mülteciye kapılarını açarak, ekmeğini paylaşan yüce Türk halkı ve onun önderi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu ödüle aday olarak gösterdim. Dünya Boks Konseyi’de teklifimi değerlendirerek gerekli araştırmaları yaptı ve fedekar Türk halkı ile sayın Cumhurbaşkanımızı bu ödüle layık gördüler. Konsey özel bir kemer hazırlayarak, üzerine de kurucusu Jose Suleyman, efsane boksör Muhammed Ali Clay, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve dünya şampiyonu Mahmut Ömer Manuel Charr’ın resimlerinin basılı olduğu özel kemeri üretti. 7 Nisan tarihinde Köln kentinde yeniden dünya şampiyonuluğuna çıkacağım. Yakında antrenman ve sparringlerim başlayacak o yüzden bir an önce bu ödülü sayın Erdoğan’a vererek rahat kafayla antrenmanlarıma başlamak istiyorum. Antrenmanlarım başlayınca seyahat etmem zor oluyor, çünkü kamp döneminde tüm dünyayla ilişkrilerimizi kesiyoruz. O yüzden en yakın zamandna bu ödülü menajerlerim Christain Jäger, yardımcısı Bernd Trendelkamp, basın danışmanım Vedat Alyaz ile birlikte götürerek taktim edmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Menajer Christain Jäger: Sözümüzü tutmak istiyoruz

Sporcunun menajeri Christain Jäger ve yardımcısı Bernd Trendelkamp, dünya şampiyonu olduklarında Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kemeri vermek istediklerini açıkladlıklarını belirterek, "Türkiye’nin dört milyon Suriyeli mülteciyi alması ve onlara en iyi şekilde bakmasıyla bizler de gurur duyuyoruz. Türk halkının yaptığı inanılmaz fedakarlık bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. Bu da Türk halkı ve Cumhurbaşkanının büyük bir kalbe sahip oduklarını gösteriyor. Bu yüzden de boksörümüz Charr ve onun ekibi Türkiye’yi barış ülkesi olarak seçerek, vermiş olduğumuz sözü tutup, bu kemeri bir an önce sayın Erdoğan ve Türk halkına vermek için sabırsızlanyıruz’ şeklinde konuştular. Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, Charr’ın şampiyon olduğu günden beri söylediği söz Türkiye adına ringe çıkmak istiyorumdur diyerek, ‘Defalarca Türk pasapoportu ile ringe çıkmak istediğini bizzat bana söyledi. Arap dünyasının tarihindneki ilk şampiyonu olan Charr, aynı zamanda efsane boksörümüz Sinan Şamil Sam’ın da tek öğrencisi olarak ringlerde fırtınalar estiriyor. Büyük bir Türkiye aşığı, tatillerini Türkiye’de geçiriyor, Türk müziği dinliyor, Türk yemekleri yiyor ve bir Türk kızımız olan Ceyda ile de yakında dünya evine girmek için gün sayıyorlar. İstanbul’da ev alarak yerleşmek istiyor. Umuyorum ülkemizdeki yetkililer konuyla ilgilenir ve bu fırsatı kaçırmazlar zira ülkemizin Ağır sıklette henüz bir dünya şampiyonluğu mevcut değil" ifadelerini kullandı.