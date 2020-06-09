F1

Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasına ünlü sporcudan destek: O Afrikalıları alıp satan bir canavardı

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerde bir köle tacirinin heykelinin eylemciler tarafından yıkılmasına destek verdi.

Haber Merkezi AA
Göstericilerin heykeli yıktığı an.

Göstericilerin heykeli yıktığı an.

Fotoğraf: MOHIUDIN MALIK / Reuters

Bristol kentinde, 17. yüzyıl köle tacirlerinden Edward Colston’ın heykelinin yıkılması üzerine Instagram hesabından İngiliz Hükümetine seslenen Hamilton, "Şiddet ve suç olaylarını hoş görmüyorum ancak bunu kendinizin yapabileceği yeterli zamanınız vardı. İnsanları bunu yapmak zorunda bıraktınız" ifadelerini kullandı.

Hamilton Formula 1'de yarışan ilk siyahi pilottur.
Hamilton Formula 1'de yarışan ilk siyahi pilottur.

"Böyle bir kişi onurlandırılmamalı"


Edward Colston'ın heykelenin olmaması gerektiğini belirten Büyük Britanyalı pilot, "O Afrikalıları alıp satan bir canavardı. İnsanları ölene kadar köle olmaya zorluyordu. Böyle bir kişi onurlandırılmamalı. Onun yaptığı terörizmdi" değerlendirmesinde bulundu.

Bristol'deki aktivistlerle gurur duyduğunu belirten Hamilton, köle tacirlerinin heykelleri için "Nerede olursa olun hepsini parçalayın" şeklinde konuştu.

  • İngiltere polisi, Edward Colston'ın heykelenin yıkılmasının ardından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İngiltere’de protestocular köle tüccarının heykelini yıktı
IHA

İngiltere’de protestocular köle tüccarının heykelini yıktı

İngiltere'de binlerce kişi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla sokaklara indi. Protestocular, gösteriler sırasında 17. yüzyılda yaşamış ve köle tüccarı olarak bilinen Edward Colston'ın bronzdan heykelini ip ve halat yardımı ile yıktı. Protestocular, heykelin devrilmesinin ardından alkışlayarak, kutlama yaptı. Bazı protestocuların ise heykelin üstüne çıkarak, zıpladığı görüldü.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Nihat Özdemir'in 2010-2011 sezonuyla ilgili s...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.