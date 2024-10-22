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Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark: "Çok zor olacak"

Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark: "Çok zor olacak"

18:5822/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Johan Larsson - Oscar Hiljemark
Johan Larsson - Oscar Hiljemark

Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Elfsborg'ta teknik direktör Oscar Hiljemark ile futbolcu Johan Larsson basın toplantısı düzenledi. Çok zor bir maç olacağını vurgulayan Hiljemark, "Bireysel ve kolektif olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İsveç ekibi Elfsborg, Galatasaray'a konuk olacak.


Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark ve futbolculardan Johan Larsson, RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Teknik direktör Oscar Hiljemark şöyle konuştu:

"Yarınki maç, çok zor olacak. Bireysel ve kolektif olarak elimizden geleni yapacağız."


"Sonraki turlara katılmayı amaçlıyoruz. Önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Buna göre taktiklerimizi belirleyeceğiz."

"Bireysel kabiliyetlerinin ve becerilerinin farkındayız. Bildiğimiz metotlarla oynayacağız."


Elfsborg'un 34 yaşındaki sağ beki Johan Larsson ise Galatasaray taraftarının mükemmel bir ortam yarattığını anlattı.

Galatasaray'ın iyi oyuncularına odaklanmadıklarını vurgulayan Larsson, 'Yarınki maçta kendi oyunumuzu oynayacağız. Atmosfer sert olacak ama kendi uyguladığımız çalışmaları sahaya yansıtmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.









#Elfsborg
#Oscar Hiljemark
#UEFA Avrupa Ligi

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