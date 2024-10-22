Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark: "Çok zor olacak"

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İsveç ekibi Elfsborg, Galatasaray'a konuk olacak.





Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark ve futbolculardan Johan Larsson, RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Teknik direktör Oscar Hiljemark şöyle konuştu:

"Yarınki maç, çok zor olacak. Bireysel ve kolektif olarak elimizden geleni yapacağız."





"Sonraki turlara katılmayı amaçlıyoruz. Önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Buna göre taktiklerimizi belirleyeceğiz."

"Bireysel kabiliyetlerinin ve becerilerinin farkındayız. Bildiğimiz metotlarla oynayacağız."





Elfsborg'un 34 yaşındaki sağ beki Johan Larsson ise Galatasaray taraftarının mükemmel bir ortam yarattığını anlattı.

Galatasaray'ın iyi oyuncularına odaklanmadıklarını vurgulayan Larsson, 'Yarınki maçta kendi oyunumuzu oynayacağız. Atmosfer sert olacak ama kendi uyguladığımız çalışmaları sahaya yansıtmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.































