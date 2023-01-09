Spor Emre Belözoğlu "Taktiksel işleri sahaya yansıtmakta bir hayli zorlandık"
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Emre Belözoğlu: "Taktiksel işleri sahaya yansıtmakta bir hayli zorlandık"

Başakşehir yönetiminde 60. maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu, 2-1'lik Adana Demirspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Emre Belözoğlu: Taktiksel işleri sahaya yansıtmakta bir hayli zorlandık
Emre Belözoğlu

Spor Toto Süper Lig’in 18'inci haftasında Medipol Başakşehir, evinde Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti.

"Oyuncularım maçı istediler"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, "İki takımı da tebrik ediyorum ama biz biraz daha fazla istedik kazanmayı diyebilirim. Dünya Kupası sonrası 4 maça çıktık, bunların 3 tanesini galip tamamladık. Bu maç özelinde konuşmak gerekirse; aslında 60'ıncı dakikaya kadar oldukça kontrollü ve bilinçli bir futbol oynadık. Oyun tam anlamıyla kontrolümüzdeydi diyebiliriz. Ama 60'ıncı dakikadan sonra Gaziantep maçında olduğu gibi istediğimiz taktiksel işleri sahaya yansıtmakta bir hayli zorlandık. Maçın sonuna kadar oyuncularım maçı istediler ve sonuç olarak sahadan 3 puanla ayrılan ekip biz olduk. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bu arada Başakşehir Kulübü ile 60'ıncı maçımıza çıktık ve 36 galibiyet alıp, 15 beraberlik yaşadık. Sanırım 9 kez de mağlup olduk. Bence iyi bir istatistik yakaladık" şeklinde konuştu.

"Kendisini sahalarda görmeye devam edeceğiz"

Lucas Biglia’nın sakatlığı hakkında sorulan soruya ise Belözoğlu, "Lucas Biglia, sahada olduğu zaman gerek örnek davranışları gerekse profesyonel oyunu ile değerli bir oyuncu arkadaşımız. Umarım en kısa sürede kendisini sahalarda görmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZET | Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1
SPOR
ÖZET | Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1
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