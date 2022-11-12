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Emre Belözoğlu: Galatasaray'a teşekkür ediyorum

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında evinde ağırladığı Galatasaray'a 7-0 mağlup oldu. İstanbul temsilcisi, bu skorla birlikte kulüp tarihinin en farklı mağlubiyetini aldı. Müsabakadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Galatasaray'a teşekkür ediyorum, oyuncularımın seviyesini gösterdiler bize." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlundan çok konuşulacak açıklama: Galatasaraya teşekkür ediyorum
​Emre Belözoğlu

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında evinde ağırladığı Galatasaray'a 7-0 mağlup oldu. İstanbul temsilcisi, bu skorla birlikte kulüp tarihinin en farklı mağlubiyetini aldı. Müsabakadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Galatasaray'a teşekkür ediyorum, oyuncularımın seviyesini gösterdiler bize." dedi.

Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Çok kolay bir maç oldu bence zorlu bir maç olmadı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum bize oyuncularımızın seviyesini göstermiş oldu. Onlara teşekkür ederim. Ders çıkaracağız. Galatasaray'ı ve Okan Hoca'yı tebrik ederim.

Baskıya karşılık veremedik. Son iki haftada inanılmaz bireysel hatalar var. Sorumluluk benim. Hem oyuncuların hem de bizim ders almamız gereken bir durum var."


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