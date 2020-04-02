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Ersin Düzen'in unutmadığı Sergen Yalçın anısı: Duyduklarıma inanamadım

Spor programcısı ve yorumcusu Ersin Düzen'in Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile birlikte program yaptığı dönemdeki unutamadığı anısı, sosyal medyada gündem oldu.

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Ersin Düzen

Ersin Düzen

TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile birlikte program yaptığı dönemdeki bir anısını anlattı. 'Orta Çizgi'den Murat Özen'in sosyal medya hesabındaki canlı yayına katılan Düzen, unutamadığı anıyı şu ifadelerle aktardı;

"Ne söyleyeyim ki son derece iyi bir maç geride kaldı"

  • "Hiç unutmuyorum, bir Trabzonspor-Beşiktaş maçı, maçın hakemi de Kuddusi Müftüoğlu. Ama öyle kararlar var ki, maç bitti ve maç bittikten sonra da hem Trabzonspor hem de Beşiktaş veryansın ediyor. Acayip tartışmalı kararlar var. Maç bitti ve ben de Sergen Yalçın'ın maçı izlediğini zannediyorum. Programın açılışını yaptım. Açılışı yaptım, kısa konuşacağım, reklama gideceğim. Hakem de maça damga vurduğu için Sergen Yalçın'ın da 'Hakemin mahvettiği, darmadağın ettiği maçı geride bıraktık. Reklamdan sonra çok söyleyeceğim şey var' demesini bekliyordum. 'Sergen Yalçın, reklama gitmeden söyleyeceğiniz bir şey var mı?’ dedim. 'Ne söyleyeyim ki son derece iyi bir maç geride kaldı' dedi."

"Maçı izlerken uyuyakalmış"

  • "Ben de açmaya çalışıyorum; 'Hem Trabzonspor hem Beşiktaş'ın hakemle ilgili çok eleştirileri vardı' dedim. 'Ben hakemlik bir şey görmedim. Son derece iyi bir maç yönetti' dedi. Ben de 'Peki, özet görüntüler geldiğinde pozisyon üzerinden bakarız' dedim. Reklama gittik ve reklama gider gitmez 'Baba, sen maçı izledin mi?' dedim. 'Yok ya Ersin, maçı izlerken uyuyakalmışım. Ne oldu maçta?' dedi. 'Hakem maçın canına okudu' dedim. 'Yapma ya' dedi. 'Duyduklarıma inanamadım, sen nasıl böyle şeyler söylersin? Dalga geçiyorsun zannettim' dedim. 'Yapma ya, pozisyonlarda anlatırız' dedi."

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