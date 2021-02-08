Spor Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgünden Ackah mesajı "Oyuncunun incelenmesini istiyoruz"
SÜPER LİG

Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün'den Ackah mesajı: "Oyuncunun incelenmesini istiyoruz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettikleri Hes Kablo Kayserispor maçında "şaibe" iddiasında kasıtlarının maçta kırmızı kart gören futbolcu Yaw Ackah olduğunu belirterek, "Biz asla Kayserispor camiasını suçlamıyoruz" dedi ve oyuncuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi AA
Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün
Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün

Süper Lig'in 24. haftasında sahalarında karşılaştıkları Kayserispor maçının 35. dakikasında 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde bu takımdan kiralık kadrolarına kattıkları Ackah'ın gördüğü kırmızı kartın soru işaretlerine neden olduğunu aktaran Düzgün, kulüp olarak karşılaşma sonrası açıklama yaptıkları anımsattı.

"Biz asla Kayserispor camiasını suçlamıyoruz"

  • "Kayserispor camiası ve Kayserililer bizim kardeşimiz, dostumuz. Biz kalkıp da onlara bu anlamda bir şey demedik, asla demeyiz. Kayseri Türkiye'nin özel bir şehridir. Bizim söylemimiz tamamen futbolcu üzerinedir. Biz futbolcu hakkında itirazımızı yapıyoruz. Futbolcunun yanlış yaptığını düşünüyoruz. Yetkili merci ve makamlara bunu araştırın diyoruz. Arkasından kim çıkar çıkmaz, futbolcu tamamen bunu kendi mi yapmış bunu bilemem. Art niyet vardır, yoktur bunu da bilemem. Ama biz asla ve katiyen Kayserispor camiasını suçlamıyoruz. Böyle bir ithamımız da yoktur. Bu çok önemli bir noktadır bizim için."
Ackah'ı süresiz kadro dışı bıraktık. Onun takımda oynama şansı hiç yok. Kulübün zararının son bulması adına bunu en mantıklı şekilde yapmaya çalışıyoruz.

"Baktın ki maç gidiyor yaptın eylemini"

  • "Bu olayın bir çok farklı detayı var. Fotoğraflar, videolar var. Bu adamın (Ackah) bu güne kadar bir kırmızı kart gördüğü falan yok. Bu adam bu kadar sinirliymiş, şuymuş, buymuş ya. Şaşırmamak elde değil. Her şey soru işareti. Maçın 35. dakikasındasın, oynadığın takımının durumu gayet iyi, golü atmış, rahat rahat işine bakıyor. Kayserispor senin ceza sahana bile gelmiyor. Baktın ki maç gidiyor yaptın eylemini. Ondan sonra da takım toparlanamadı. Birçok şey var bu anlamda. Şekil belli, kim ne derse desin. Biz bunu örtbas etmeyeceğiz. Bununla ilgili gerekli yerlere başvuru yapacağız. Biz Kayserispor Kulübü şöyle yaptı, böyle yaptı demiyoruz. Biz o oyuncuyla alakalı inceleme istiyoruz."

Erzurumspor: Ackah hakkında suç duyurusunda bulunulacak
SPOR
Erzurumspor: Ackah hakkında suç duyurusunda bulunulacak


Abone Ol Google News
Vaka sayısında korkutan yükselme

Vaka sayısında
korkutan yükselme

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
Haftanın kapanışı Malatyada

Haftanın kapanışı Malatya'da

​Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
Muharrem İnceye günaydın diyorum

Muharrem İnce'ye
'günaydın' diyorum

​AK Partili Turan'dan dikkat çeken yorum.
Elon Musk Bitcoin'i uçurdu

Elon Musk Bitcoin'i uçurdu

​Bu kez de Tesla 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı.
Görenler şaşkına dönüyor

Görenler şaşkına dönüyor

Bir tarafı kar kış diğer tarafı ise bahar bahçe.

Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti il kongrelerine sesleniyor.

Mutant virüs paniği

Mutant virüs paniği

​İstanbul'dan ziyarete geldi, evler tek tek karantinaya alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.