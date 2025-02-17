Esenler Altınayak Spor'dan Wushu Kungfu Şampiyonası'na damga: Sekiz birincilik 10 madalya

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Wushu Kungfu Türkiye Şampiyonası, iki bin üzeri sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Esenler Altınayak Spor Kulübü'nün, Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası’nda, Minikler ve Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yarışan 13 sporcusu, toplamda 8 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ederek 10 madalya kazandı.