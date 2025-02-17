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Esenler Altınayak Spor'dan Wushu Kungfu Şampiyonası'na damga: Sekiz birincilik 10 madalya

Esenler Altınayak Spor'dan Wushu Kungfu Şampiyonası'na damga: Sekiz birincilik 10 madalya

11:4617/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kulübün sporcuları 2025 yılı Eylül ayında Brezilya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası’na katılacak.
Kulübün sporcuları 2025 yılı Eylül ayında Brezilya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası’na katılacak.

Esenler Altınayak Spor Kulübü, Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. İki binden fazla sporcunun katıldığı şampiyonada, kulübün Minikler ve Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yarışan 13 sporcusu, toplamda 8 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ederek 10 madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Wushu Kungfu Türkiye Şampiyonası, iki bin üzeri sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Esenler Altınayak Spor Kulübü'nün, Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası’nda, Minikler ve Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde yarışan 13 sporcusu, toplamda 8 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ederek 10 madalya kazandı.

Kulübün sporcuları 2025 yılı Eylül ayında Brezilya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.


Esenler Altınayak Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada,
"Antrenörler Burcu Kurt ve İrfan Doruk’a emeklerinden dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz"
denildi.


#Kung Fu
#Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu
#Esenler Altınayak Spor Kulübü

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