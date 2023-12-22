Şampiyon aile Albayrak Grubu’nu ziyaret etti

Wushu (Kung Fu) Federasyonu Başkanı baba Abdurrahman Akyüz, “Çocuklarım bu sporun içinde büyüdü ve kendi istekleriyle bu sporu yapmaya başladılar. Son yapılan dünya şampiyonluğunda çocuklarım Filistin bayrağı çıkardı. Bu durumdan rahatsız olanlar oldu. Ama biz gereken cevabı verdik” diye konuştu. Albayrak ailesini uzun yıllardır tanıdıklarını söyleyen Akyüz, “Bize verdikleri desteklerden ötürü çok teşekkür ediyoruz” dedi. Necmettin Erbakan Akyüz ise, “Oradaki masum insanların sesi olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.