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Şampiyon aile Albayrak Grubu’nu ziyaret etti

Kendileri gibi çocuklarını da wushu kung fu ile iç içe büyüten Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz ve milli takım antrenörü anne Fatma Akyüz, Türkiye’yi wushuda başarıyla temsil etmek için mücadele veriyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda birincilik elde eden Türk sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Filistin bayrağı açıp dabke dansı yapmasıyla gündem olmuştu. Akyüz ailesi şampiyonluğun ardından Albayrak Grubu’nu ziyaret etti.

Haber Merkezi
04:00 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:20 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Akyüz ailesine hediye takdim etti.
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Akyüz ailesine hediye takdim etti.

Wushu (Kung Fu) Federasyonu Başkanı baba Abdurrahman Akyüz, “Çocuklarım bu sporun içinde büyüdü ve kendi istekleriyle bu sporu yapmaya başladılar. Son yapılan dünya şampiyonluğunda çocuklarım Filistin bayrağı çıkardı. Bu durumdan rahatsız olanlar oldu. Ama biz gereken cevabı verdik” diye konuştu. Albayrak ailesini uzun yıllardır tanıdıklarını söyleyen Akyüz, “Bize verdikleri desteklerden ötürü çok teşekkür ediyoruz” dedi. Necmettin Erbakan Akyüz ise, “Oradaki masum insanların sesi olmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.


#Wushu Milli Takımı
#Abdurrahman Akyüz
#Albayrak Grubu
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