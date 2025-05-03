Esenler Erokspor Çayırova Belediyespor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Esenler Erokspor, Çayırova Belediyespor'u 105-80 yendi.
Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 20-18 önde tamamlayan Esenler Erokspor, devreye 48-34 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyreği de 69-61 önde bitiren ev sahibi ekip, mücadeleden 105-80 galibiyetle ayrıldı.
Esenler Erokspor bu sonucun ardından seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 6 Mayıs'ta Çayırova Belediyespor'un ev sahipliğinde Çayırova Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.