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Esenler Erokspor Çayırova Belediyespor'u mağlup etti

Esenler Erokspor Çayırova Belediyespor'u mağlup etti

17:083/05/2025, Cumartesi
AA
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Esenler Erokspor bu sonucun ardından seride 1-0 öne geçti.
Esenler Erokspor bu sonucun ardından seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Esenler Erokspor, Çayırova Belediyespor'u 105-80 yendi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 20-18 önde tamamlayan Esenler Erokspor, devreye 48-34 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyreği de 69-61 önde bitiren ev sahibi ekip, mücadeleden 105-80 galibiyetle ayrıldı.


Esenler Erokspor bu sonucun ardından seride 1-0 öne geçti.


Serinin ikinci maçı 6 Mayıs'ta Çayırova Belediyespor'un ev sahipliğinde Çayırova Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

#Esenler Erokspor
#Çayırova Belediyespor
#Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
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