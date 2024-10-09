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EuroLeague'de Türk derbisi: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşı karşıya

EuroLeague'de Türk derbisi: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşı karşıya

12:399/10/2024, Çarşamba
AA
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Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde oynanacak derbi karşılaşması yarın saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.


İki takım da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, deplasmanda İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı 76-67, Fenerbahçe Beko ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-71 yendi.


Avrupa Ligi'nde 23. randevu

Organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile bir defa kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi tarihinde 23. kez rakip olacak.


Fenerbahçe Beko üstün

İki takım arasında oynanan 22 karşılaşmanın 8'ini lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.


Son randevu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, son olarak 29 Eylül'deki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı. Lacivert-beyazlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışının yapıldığı müsabakada rakibini 83-82 yenerek kupanın sahibi oldu.





#THY Euroleague
#Fenerbahçe Beko
#Anadolu Efes

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