Spor Euroleagueden itiraf "Micicin pozisyonunda faul çalınmalıydı"
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Euroleague'den itiraf: "Micic'in pozisyonunda faul çalınmalıydı"

Euroleague yaptığı açıklamada, Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic'in Monaco maçında normal sürenin bitimine 6 saniye kala kullandığı 3 sayılık şutta oyuncuya faul yapıldığını belirtti ve hakemlerin faul çalmayarak yanlış karar verdiğini kabul etti.

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Haber Merkezi DHA
Euroleagueden itiraf: Micicin pozisyonunda faul çalınmalıydı
Karşılaşmadan bir kare

Turkish Airlines Euroleague'in 2'nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya normal süresi 82-82 biten karşılaşmada uzatmalar sonucunda 95-92 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı.

Monaco-Anadolu Efes maçında ne olmuştu?

Karşılaşmanın normal süresi 82-82 devam ederken son hücumda Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, bitime 6 saniye kala kullandığı üç sayılık şutta Monaco forması giyen John Brown'nın sol ayağına yaptığı müdahale ile yerde kalmış ve hakemler pozisyona faul çalmamıştı. Uzatmaya giden karşılaşma sonucunda da Anadolu Efes, karşılaşmadan 95-92 mağlup ayrılmıştı.

  • Euroleague'den itiraf
  • Euroleague, Micic'in pozisyonuyla ilgili olarak bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada Brown'ın Micic'in sol ayağına bir müdahalesi olduğu kabul edilirken, Amerikalı oyuncuya faul çalınması ve Micic'in 3 serbest atış kullanması gerektiği belirtildi.
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