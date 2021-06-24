Eyüp Yeşilyurt'tan Ali Koç'a: "O futbolcuyu kulübün tuvaletine bile almayın"

Fenerbahçe'de 26 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesinde iki başkan adayı Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt kulüp televizyonunda bir araya geldi.

Kongreye ilişkin değerlendirmede bulunan iki başkan adayı arasında dikkati çeken bir Caner Erkin diyaloğu yaşandı.

Caner Erkin'in bir maçta formasını yere attığını hatırlatan Yeşilyurt, "Çubuklu formayı yere atanları Samandıra'nın tuvaletine bile almayın" dedi.

Koç buna karşılık, "Caner öyle bir şey yaptı mı, yapmamıştır" karşılığını verdi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;