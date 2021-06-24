Spor Eyüp Yeşilyurttan Ali Koça "O futbolcuyu kulübün tuvaletine bile almayın"
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Eyüp Yeşilyurt'tan Ali Koç'a: "O futbolcuyu kulübün tuvaletine bile almayın"

Fenerbahçe'de başkan adayı Eyüp Yeşilyurt ile mevcut başkan Ali Koç arasında dikkati çeken bir Caner Erkin diyaloğu yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüp Yeşilyurttan Ali Koça: O futbolcuyu kulübün tuvaletine bile almayın
Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt canlı yayında bir araya geldi.

Fenerbahçe'de 26 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesinde iki başkan adayı Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt kulüp televizyonunda bir araya geldi.

Kongreye ilişkin değerlendirmede bulunan iki başkan adayı arasında dikkati çeken bir Caner Erkin diyaloğu yaşandı.

Caner Erkin'in bir maçta formasını yere attığını hatırlatan Yeşilyurt, "Çubuklu formayı yere atanları Samandıra'nın tuvaletine bile almayın" dedi.

Koç buna karşılık, "Caner öyle bir şey yaptı mı, yapmamıştır" karşılığını verdi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

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