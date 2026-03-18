Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 27. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Fırtına'ya üç puanı getiren golü 66. dakikada Felipe Augusto attı. Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor puanını 60'a yükselterek milli araya 3. sırada girdi.

Bordo-mavililer bir sonraki maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. 22 puanlı Eyüpspor ise 16. sırada kaldı.