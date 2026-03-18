Trendyol Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla puan farkını 4'e indirdi. Fırtına'ya galibiyeti getiren golü 66. dakikada Felipe Augusto attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 27. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer, 1-0 kazanarak zirveyle arasındaki farkı maç fazlasıyla 4'e indirdi.
Fırtına'ya üç puanı getiren golü 66. dakikada Felipe Augusto attı. Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor puanını 60'a yükselterek milli araya 3. sırada girdi.
Trabzonspor'da sarı kart gören Fildişi Sahilli genç yıldız Oulai, Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Bordo-mavililer bir sonraki maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. 22 puanlı Eyüpspor ise 16. sırada kaldı.
2' Sol kanatta topla buluşan Muçi, son çizgiye inip ortaladı. Bu futbolcunun ortasında meşin yuvarlak direkt kaleye yönelirken kaleci Monteiro son anda topu kornere tokatladı.
36' Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Muçi ceza sahası içine ortaladı. Arka direğe hareketlenen Nwaiwu boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
54' Ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Zubkov, sağdan ceza sahasına giren Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
58' ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Radu'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Legowski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.
64' Trabzonspor hızlı çıktı. Muçi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutunda kaleci Monteiro meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
66' Trabzonspor öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Zubkov kale sahası içine ortaladı. Savunmadan önce topa vuran Augusto meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
75' Eyüpspor kalecisi Monteiro'nun uzaklaştırmak istediği top Zubkov'da kaldı. Bu futbolcu, ceza yayı üzerindeki Onuachu'yu toplu buluşturdu. Nijeryalı oyuncunun sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
87' Trabzonspor gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Zubkov uzak direğe ortaladı. Savunmanın arkasında kendisini unutturan Nwaiwu'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.