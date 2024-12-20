Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü 45+5. dakikada En-Nesyri atarken Eyüpspor'un golünü 26. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.





Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 45+6. dakikada hakeme yoğun itirazlarının ardından direkt kırmızı kart gördü.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe maç fazlasıyla puanını 36 yaparak zirveyle arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Eyüpspor ise puanını 27'e yükselterek 4. sırada kaldı. Galatasaray, Kayserispor’u mağlup etmesi halinde puan farkı 8’e yükselecek.





Fenerbahçe, ligin 18. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk edecek.





EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

5' Eyüpspor'u az adamla yakalayan Fenerbahçe hızlı atağında Youssef En-Nesyri'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği yerden vuruş yandan auta gitti.

25' Dusan Tadic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top kaleci Berke Özer'de kaldı.

26' Caner Erkin'in savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Mame Thiam tek dokunuş ile aktardığı pasında Ahmed Kutucu, ceza sahası yayında gelişine yaptığı plase vuruşunda top ağlarla buluşturdu: 1-0.

45+5' Fenerbahçe ilk yarının uzatma dakikalarında Youssef En-Nesyri'nin attığı gol ile maçta eşitliği yakaladı: 1-1.

45+6' Golün ardından itirazlarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kırmızı kart gördü.

İKİNCİ YARI

53' sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin kale sahasına yaptığı ortada En-Nesyri, müsait pozisyondaki Tadic'e indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.





64' İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan En-Nesyri, soldan atağa katılan Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda, top direkten oyun alanına geri döndü. En-Nesyri'nin kafayla pasında topu önünde bulan Szymanski'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Berke topu kornere çeldi.





88' Kostic'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Dzeko zor pozisyonda kafayı vurdu. Uzak köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Berke tokatlayarak gole engel oldu.





90+3' Emre Akbaba'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Thiam, ceza sahasına girip kaleci İrfan Can Eğribayat'tan sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.





90+4' pasında soldan ceza sahasına giren Kostic'in çaprazdan sert şutunda kaleci Berke gole izin vermedi.





Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.





EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU





EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Eyüpspor - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

İrfan Can Eğribayat ilk kez

Fenerbahçe'nin tecrübeli İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giydi. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan deneyimli eldiven, Dominik Livakovic'in yokluğunda müsabakaya ilk 11'de başladı.





Tadic sol kanada döndü

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, ikas Eyüpspor karşısında müsabakaya sol kanatta başladı.Geçtiğimiz sezon sol açık pozisyonundan etkili bir performans sergileyen 36 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise daha çok sağ kanatta görevlendirilmişti. Geçtiğimiz haftalarda 2 karşılaşmada forvet arkası pozisyonunda da forma giyen Tadic, bu müsabakaya ise eski görev yerinde başladı.





Arda Turan kırmızı gördü

Müsabakanın 45+4. dakikasında sarı-lacivertlilerin Youssef En-Nesyri'nin attığı gol öncesinde Caner Erkin ile İrfan Can Kahveci arasındaki pozisyonda faul bekleyen Turan itiraz etti. İtirazlarını devam ettiren Arda Turan'a, maçın hakemi Emre Kargın, 45+5. dakikada kırmızı kart gösterdi. Arda Turan daha sonra karşılaşmayı tribünden takip etti.





Emre Mor eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin sezon başı Eyüpspor'a kiraladığı oyuncusu Emre Mor, 78'inci dakikada Dorukhan Toköz'ün yerine oyuna dahil oldu. Emre Mor, eski takımına rakip oldu.





İsmail Yüksek dalya yaptı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, 82'nci dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna girerek Fenerbahçe formasıyla 100'üncü maçına çıktı.













TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



