Ziraat Türkiye Kupası 5. tur Eyüpspor evinde Etimesgut Belediye Spor’u 4-1 mağlup ederek grup aşamasına kalmaya hak kazandı
Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Eyüpspor evinde Etimesgut Belediye Spor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Eyüpspor’un 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 27’ Emre Mor, 34’ Gianni Bruno, 44’ Nihat Koç, 51’ ve 73’ Gianni Bruno’dan (pen.) geldi. Etimesgut’un tek golünü kaydeden Nihat Koç dakika 71’de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Eyüpspor - Etimesgut Belediye Spor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur Eyüpspor evinde Etimesgut Belediye Spor’u 4-1 mağlup ederek grup aşamasına kalmaya hak kazandı. Eyüpspor - Etimesgut Belediye Spor maç özeti haberimizde.
EYÜPSPOR - ETİMESGUT BELEDİYE SPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
EYÜPSPOR - ETİMESGUT BELEDİYE SPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR FİKSTÜR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR FİKSTÜR
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