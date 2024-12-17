Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Etimesgut'u 4-1 mağlup ederek grup aşamalarına kaldı | ÖZET

Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Etimesgut'u 4-1 mağlup ederek grup aşamalarına kaldı | ÖZET

14:5117/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur Eyüpspor evinde Etimesgut Belediye Spor’u 4-1 mağlup ederek grup aşamasına kalmaya hak kazandı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur Eyüpspor evinde Etimesgut Belediye Spor’u 4-1 mağlup ederek grup aşamasına kalmaya hak kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Eyüpspor evinde Etimesgut Belediye Spor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Eyüpspor’un 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 27’ Emre Mor, 34’ Gianni Bruno, 44’ Nihat Koç, 51’ ve 73’ Gianni Bruno’dan (pen.) geldi. Etimesgut’un tek golünü kaydeden Nihat Koç dakika 71’de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Eyüpspor - Etimesgut Belediye Spor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur Eyüpspor evinde Etimesgut Belediye Spor’u 4-1 mağlup ederek grup aşamasına kalmaya hak kazandı. Eyüpspor - Etimesgut Belediye Spor maç özeti haberimizde.

EYÜPSPOR - ETİMESGUT BELEDİYE SPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ

Eyüpspor - Etimesgut Belediye Spor maç özetini izlemek için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR FİKSTÜR


#Eyüpspor
#Etimesgut Belediye Spor
#Ziraat Türkiye Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hicr Suresi Faziletleri Nedir?