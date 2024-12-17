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TÜMOSAN Konyaspor - Karacabey Belediye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur

TÜMOSAN Konyaspor - Karacabey Belediye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur

14:1517/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turda TÜMOSAN Konyaspor evinde 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediye Spor’u konuk ediyor
Ziraat Türkiye Kupası 5. turda TÜMOSAN Konyaspor evinde 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediye Spor’u konuk ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turda TÜMOSAN Konyaspor evinde 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediye Spor’u konuk ediyor. 4. Tur’da Kepezspor FAŞ’ı 9-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Deplasmanda Bandırmaspor’u 3-2 mağlup eden Karacabey Belediye Spor bu turda zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Konyaspor - Karacabey Belediye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor - Karacabey Belediye Spor canlı izleme linki…

Türkiye Kupası 5. turda TÜMOSAN Konyaspor evinde Karacabey Belediye Spor ile karşılaşacak. Maçın canlı izleme linkine, canlı skor ekranına ve maç saatine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜMOSAN KONYASPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor - Karacabey Belediye Spor maçı bugün saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜMOSAN KONYASPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR CANLI İZLE

Tümosan Konyaspor - Karacabey Belediye Spor maçını canlı izlemek için

TÜMOSAN KONYASPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR CANLI SKOR



#Konyaspor
#Karacabey Belediye Spor
#Ziraat Türkiye Kupası

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