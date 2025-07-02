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Eyüpspor Mujakic'i renklerine bağladı

Eyüpspor Mujakic'i renklerine bağladı

18:462/07/2025, Çarşamba
AA
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Mujakic bir yıllık sözleşmeye imza attı.
Mujakic bir yıllık sözleşmeye imza attı.

Transfer takviyelerini sürdüren Eyüpspor, son olarak Partizan forması giyen stoper oyuncusu Nihad Mujakic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Bosna Hersekli stoper oyuncusu Nihad Mujakic'i renklerine bağladığını duyurdu.


Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoperin kiralık transferi için Sırbistan temsilcisi Partizan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.


2022-2024 yıllarında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Mujakic, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 1 gol kaydetti.






#Trendyol Süper Lig
#Eyüpspor
#Nihad Mujakic
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