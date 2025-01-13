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Fatih Karagümrük Jamaikalı futbolcu Andre Gray'i transfer etti

Fatih Karagümrük Jamaikalı futbolcu Andre Gray'i transfer etti

16:3713/01/2025, Pazartesi
AA
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Fatih Karagümrük, Andre Gray’i kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, Andre Gray’i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Solwie Energy Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki Jamaikalı oyuncu Andre Gray'i kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki Jamaikalı santrfor Andre Gray’i renklerine bağladığını duyurdu.


Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Jamaikalı forvet Andre Gray’i kadromuza kattık. Burnley, Watford ve QPR gibi önemli takımlarda forma giyen Gray, 494 maçta 171 gol ve 55 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Milli formayla da 3 golü bulunan Gray’e hoş geldin diyor, Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.


Son olarak İngiltere Championship takımlarından Plymouth Argyle forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, 13 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


#Fatih Karagümrük
#1. Lig
#Andre Gray

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