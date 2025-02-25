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Fatih Terim Al Shabab'ta ilk deplasman galibiyetini aldı

Fatih Terim Al Shabab'ta ilk deplasman galibiyetini aldı

22:5425/02/2025, Salı
AA
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Al Shabab 36 puanla 6. sırada yer alıyor.
Al Shabab 36 puanla 6. sırada yer alıyor.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Raed'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Al-Shabab, Terim yönetiminde ilk deplasman galibiyetini aldı.

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Raed'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.


Suudi Arabistan'ın Bureyde kentindeki Kral Abdullah Stadı'nda oynanan maçta Al Shabab, 29. dakikada Cristian Guanca'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.


Ev sahibi ekip, 70. dakikada Mehdi Abeid'in gölüyle beraberliği yakaladı. Al Shabab, Cristian Guanca'nın 88. dakikada ikinci kez ağları havalandırmasıyla müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.


Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, 36 puanla 6. yer aldı. Al Raed ise 17 puanla 16. sırada kaldı. Terim ligdeki ilk deplasman galibiyetini de almış oldu.






#Fatih Terim
#Al Shabab
#Suudi Arabistan Premier Lig

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