Fatih Terim almıştı, Domenec Torrent üstünü çizdi: Yollar ayrılacak

Bu sezon istediği sonuçları alamayınca teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran ve futbol şubesinde yeni bir yapılanmaya giden Galatasaray'da, Domenec Torrent ile anlaşma sağlanmıştı.

Domenec Torrent Patrick van Aanholt'un üstünü çizdi

Henüz ligde galibiyet dahi alamayan İspanyol hoca, gelecek sezon için kadro planlama raporunu yazıyor. Sabah'ın haberine göre Torrent, Fatih Terim döneminde transfer edilen sol bek Patrick van Aanholt'un üstünü çizdi.

Yolların ayrılması planlanıyor

Hollandalı oyuncunun performansını yeterli bulmayan tecrübeli hoca, yönetimden yeni bir sol bek istedi. 31 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.

REKLAM

Sezon başında Crystal Palace'tan bedelsiz olarak transfer edilen Van Aanholt, bu sezon 33 karşılaşmada süre aldı. 1 gol ve 3 asistle oynayan Hollandalı oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Transfermarkt verilerine göre Patrick van Aanholt'un güncel piyasa değeri 5 milyon euro



