Felipe Melo'dan Galatasaray'a: 6 aylık sözleşmeye imza atarım

Galatasaray, Ocak ayında takımı güçlendirmeyi planlıyor. Sarı kırmızılılar mali yapısını zorlamadan takıma direkt katkı yapacak isimlerle görüşürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Brezilya Ligi'nde Palmeiras ile şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki Felipe Melo'yu bedelsiz olarak kadrosuna katma şansı olan sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme yapmayı gündemine aldığı aktarıldı.

Melo kısa süreli imzaya hazır

2019 yılının Aralık ayında Palmeiras ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun da Galatasaray'da kısa süreli de olsa oynama fikrine sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun konuyla ilgili olarak Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Abdürrahim Albayrak'ı da bilgilendirdiği öne sürüldü.

Abdürrahim Albayrak'tan dikkat çeken Melo beğenisi

Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Abdürrahim Albayrak, Felipe Melo'nun tekrar sarı kırmızılıların gündemine geldiği bu günlerde sürpriz bir hamle yaptı. Albayrak, sosyal medya hesabından bir taraftarın 'Yuna geri dön Melo' paylaşımını beğendi.

Felipe Melo, bu sezon Palmeiras formasıyla 37 resmi maçta forma giydi. Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda 2 gol attı 1 de asist yaptı.

Felipe Melo'nun bu sezon attığı muhteşem gol;