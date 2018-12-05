SÜPER LİG

Felipe Melo'dan Galatasaray'a: 6 aylık sözleşmeye imza atarım

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, yeniden sarı kırmızılıların gündeminde. 35 yaşında olmasına rağmen Brezilya Ligi'nde Palmeiras ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu, sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle Ocak ayında takımdan ayrılmayı planlıyor. Menajeri aracılığıyla kendisine kulüp arayan oyuncunun sarı kırmızılılarda sezon sonuna kadar oynama fikrine sıcak baktığı ve konuyla ilgili olarak Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Abdürrahim Albayrak'ı bilgilendirdiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Palmeiras'ın kaptanlarından olan Felipe Melo, takımıyla Brezilya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Palmeiras'ın kaptanlarından olan Felipe Melo, takımıyla Brezilya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Fotoğraf: PAULO WHITAKER

Galatasaray, Ocak ayında takımı güçlendirmeyi planlıyor. Sarı kırmızılılar mali yapısını zorlamadan takıma direkt katkı yapacak isimlerle görüşürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Brezilya Ligi'nde Palmeiras ile şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki Felipe Melo'yu bedelsiz olarak kadrosuna katma şansı olan sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme yapmayı gündemine aldığı aktarıldı.

Melo kısa süreli imzaya hazır

  • 2019 yılının Aralık ayında Palmeiras ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun da Galatasaray'da kısa süreli de olsa oynama fikrine sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun konuyla ilgili olarak Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Abdürrahim Albayrak'ı da bilgilendirdiği öne sürüldü.

Abdürrahim Albayrak'tan dikkat çeken Melo beğenisi

Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Abdürrahim Albayrak, Felipe Melo'nun tekrar sarı kırmızılıların gündemine geldiği bu günlerde sürpriz bir hamle yaptı. Albayrak, sosyal medya hesabından bir taraftarın 'Yuna geri dön Melo' paylaşımını beğendi.

Felipe Melo, bu sezon Palmeiras formasıyla 37 resmi maçta forma giydi. Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda 2 gol attı 1 de asist yaptı.

Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından Melo ilgili kendisine atılan bir mesajı beğendi.
Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından Melo ilgili kendisine atılan bir mesajı beğendi.

Felipe Melo, Palmeiras'ın şampiyonluğunda kilit isimlerden biri oldu. Teknik direktörü Scolari'nin en çok güvendiği oyunculardan biri olan Melo, Palmeiras taraftarının da en sevdiği isimlerin başında geliyor.
Felipe Melo, Palmeiras'ın şampiyonluğunda kilit isimlerden biri oldu. Teknik direktörü Scolari'nin en çok güvendiği oyunculardan biri olan Melo, Palmeiras taraftarının da en sevdiği isimlerin başında geliyor.
Reuters

Felipe Melo'nun bu sezon attığı muhteşem gol;

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