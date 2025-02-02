Trendyol Süper Lig 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 3-2 kazandı.





Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+8 ile 79. dakikada Edin Dzeko (2) ve 88. dakikada En-Nesyri attı.





Rizespor'un gollerini 7 ile 13. dakikada Ali Sowe (2) kaydetti.





9 kişi tamamladı

Karadeniz ekibinde 45+7. dakikada Olawoyin ve 78. dakikada Rachid Ghezzal kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.





Puan farkı 3'e düştü

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 51'e yükseltti ve maç fazlasıyla puan farkını 3'e indirdi. Çaykur Rizespor ise 28 puanla 10. sırada kaldı.





Sarı-lacivertlilerde iki futbolcu cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin karşılaşmada dört şutu direkten döndü. Sarı-lacivertlilerde sarı kart gören Sofyan Amrabat ile En-Nesyri, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.





Sarı-lacivertliler bir sonraki hafta Alanyaspor'a konuk olacak.





Maçtan önemli dakikalar:

6' Ibrahim Olawoyin'in pasıyla topla buluşan Ali Sowe, ceza yayından kaleye gönderdiği düzgün şutuyla meşin yuvarlağı İrfan Can Eğribayat'ın solundan üst köşede ağlarla buluşturdu: 0-1.

13' Hızlı gelişen atakta Rachid Ghezzal, Babajide Akintola, Ali Sowe arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Ali Sowe'un, altıpas önünden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak İrfan Can Eğribayat'ı yanıltarak solundan ağlarla buluşturdu: 0-2.

21' Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda İrfan Can Eğribayat köşeden topu uzaklaştırmayı başardı.

42' Kostic'in kullandığı serbest vuruşta Milan Skriniar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi fakat gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45+6' Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Çaykur Rizespor'da Olawoyin ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı.

45+8' Penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko topu ağlara gönderdi: 1-2.

İKİNCİ YARI

49' Edin Dzeko'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin yaptığı vuruşta Tarık Çetin topa hakim olmayı başardı.

54' Youssef En-Nesyri'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Edin Dzeko'nun yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

78' Rachid Ghezzal ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çaykur Rizespor 9 kişi.

79' Savunmada seken topu Edin Dzeko, filelere gönderdi: 2-2.

89' Dusan Tadic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Youssef En-Nesyri, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Tarık Çetin'in yanından ağlarla buluşturdu: 3-2.





FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

Mourinho 2 maç sonra takımın başında

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübede yer aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakmıştı. Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamamıştı.

Talisca ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Çaykur Rizespor maçına yedek kulübesinde başlayan Brezilyalı futbolcu, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil oldu.

En-Nesyri gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine devam etti. Süper Lig'de son 7 maçında 10. golünü kaydeden Faslı golcü, bu süreçte kupada ve Avrupa'da da 1'er gol buldu. Takımının son 10 resmi maçında 12. golüne ulaşan En-Nesyri, toplamda ise bu sezonki 18. golünü kaydetti.





6 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic, Allan Saint-Maximin ve Mert Müldür kadroda yer almadı. Bu isimlerin yanı sıra Yusuf Akçiçek de teknik heyet kararıyla dinlendirildi.





Dzeko gollere devam ediyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, bu sezon ligde 12. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 golü bulunan 38 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplamda 18. golüne ulaştı.

Fenerbahçe, Dereli ve Altıparmak'ı unutmadı

Fenerbahçe Kulübü, hayatlarını kaybeden camianın önemli isimlerinden Ogün Altıparmak ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli'yi unutmadı. Sarı-lacivertli takım ısınma sırasında, Mehmet Dereli için "Her şey için teşekkürler, daima kalbimizdesin", Ogün Altıparmak için de "Seni unutmayacağız Ogün Altıparmak" yazılı tişörtleri giydi. Öte yandan hayatlarını kaybeden isimler için maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.









TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



