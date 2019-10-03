Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
SÜPER LİG

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasına dair tüm bilgiler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.

Haber Merkezi AA
Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesinde 11 puanı bulunan Fenerbahçe, ikinci sırada haftaya giriyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Kadıköy'de 15 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 15 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

  • Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

  • Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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