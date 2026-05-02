Fenerbahçe - Başakşehir | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Son üç haftaya girilirken 7 puan geriye düşen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 32. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak.
Kadıköy'de saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasından sonra takımın başında Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle olacak.
Cezalı duruma düşen Ederson, Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür de kadroda olmayacak. Sakatlıkları süren Milan Skriniar ve Dorgeles Nene de takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif.
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Harit, Bertuğ.