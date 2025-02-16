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Fenerbahçe Beko 9'uncu kez Türkiye Kupası'nın sahibi

Fenerbahçe Beko 9'uncu kez Türkiye Kupası'nın sahibi

18:0316/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Basketbol Türkiye Kupası sahibini buldu.
Basketbol Türkiye Kupası sahibini buldu.

ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko, kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nı 9'uncu kez müzesine götürdü. Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler baştan sona üstün olduğu mücadelede rakibini 104-81 mağlup ederek şampiyon oldu. Fenerbahçe bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nı 9'uncu kez müzesine götürdü.


Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Beşiktaş Fibabanka, Derek Needham'ın 3 sayılık basketleriyle rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. Fenerbahçe Beko ise bu çeyrekte özellikle Devon Hall üzerinden basketler buldu Tarık Biberoviç'in de hücumda devreye girmesiyle öne geçen sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-19 önde kapattı.

İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 36-24. Bu dakikadan sonra Errick McCollum ile dış ve orta mesafeden isabetler bulan sarı-lacivertliler, farkı açarak soyunma odasına 58-40 üstün gitti.

İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in 25. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 23'e çıkardı: 71-49. Bu çeyrekte Nigel Hayes-Davis, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı ile dış atışlardan isabet bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, son periyoda 82-60 önde girdi.


Son çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'ın 32. dakikadaki üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 88-62. Oyundaki üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 104-81 galip ayrıldı.


Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu. İşte o anlar;

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ FİBABANKA ÖZET

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçının özetini izlemek için


#Fenerbahçe Beko
#Beşiktaş Fibabanka
#Basketbol Türkiye Kupası

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