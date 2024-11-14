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Fenerbahçe Beko'da Devon Hall ameliyat edildi

Fenerbahçe Beko'da Devon Hall ameliyat edildi

Yeni Şafak
21:3914/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Davon Hall
Davon Hall

THY Euroleague 9. haftasında Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Fenerbahçeli Devon Hall, sol elindeki kırık nedeniyle operasyon geçirdi.

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Devon Hall, sol elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"12 Kasım Salı akşamı Bayern Münih ile oynadığımız maçta sol elinden sakatlık yaşayan oyuncumuz Devon Hall, Altunizade Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza 'Geçmiş olsun' diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz."



Ameliyat olan başarılı oyuncunun parkelerden üç ay uzak kalması bekleniyor.



#Fenerbahçe Beko
#Devon Hall
#Sakatlık

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