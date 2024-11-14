Fenerbahçe Beko'da Devon Hall ameliyat edildi

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Devon Hall, sol elindeki kırık nedeniyle ameliyat edildi.
"12 Kasım Salı akşamı Bayern Münih ile oynadığımız maçta sol elinden sakatlık yaşayan oyuncumuz Devon Hall, Altunizade Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza 'Geçmiş olsun' diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz."
Ameliyat olan başarılı oyuncunun parkelerden üç ay uzak kalması bekleniyor.
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