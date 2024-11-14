Fenerbahçe Beko'da Devon Hall ameliyat edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"12 Kasım Salı akşamı Bayern Münih ile oynadığımız maçta sol elinden sakatlık yaşayan oyuncumuz Devon Hall, Altunizade Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza 'Geçmiş olsun' diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz."