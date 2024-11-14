THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Peki, Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe Beko 15 Kasım Cuma günü karşılaşacak. Zalgirio Arena'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Maccabi Playtika, Partizan, LDLC ASVEL'in ardından Bayern Münih'i de mağlup ederek kazanma serisini sürdüren Fenerbahçe Beko, 7 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.
Ligde 6 galibiyetli 5 takımdan Zalgris Kaunas ise 6. basamakta bulunuyor.