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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a konuk olacak

Haber Merkezi
11:1514/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a konuk olacak
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas'a konuk olacak

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Peki, Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.


Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe Beko 15 Kasım Cuma günü karşılaşacak. Zalgirio Arena'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.


Maccabi Playtika, Partizan, LDLC ASVEL'in ardından Bayern Münih'i de mağlup ederek kazanma serisini sürdüren Fenerbahçe Beko, 7 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.


Ligde 6 galibiyetli 5 takımdan Zalgris Kaunas ise 6. basamakta bulunuyor.



#Fenerbahçe Beko
#THY Avrupa Ligi
#Zalgiris Kaunas

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