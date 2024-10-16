Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Lig ilk haftasında Olympiakos ile oynanan maçta sağ dizinden sakatlanan Scottie Wilbekin'ın ameliyat edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Beko, ABD'li oyun kurucusu Scottie Wilbekin'in ameliyat edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruya göre THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynanan maçta sağ dizinden sakatlanan Wilbekin operasyon geçirdi.
Açıklamada, "Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza 'geçmiş olsun' diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz" denildi.