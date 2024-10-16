Olympiacos ile oynadığımız EuroLeague maçında sağ diz bölgesinden sakatlanan oyuncumuz Scottie Wilbekin, bugün Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdi.



Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, takımdaki… pic.twitter.com/zGsalD0tu4