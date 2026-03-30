Fenerbahçe Beko'da sözleşme feshi: Yıldız isimle yollar ayrıldı

18:39 30/03/2026, Pazartesi
Scottie Wilbekin
Türkiye Basketbol Ligi ve EuroLeague lideri Fenerbahçe Beko, 32 yaşındaki basketbolcu Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, 32 yaşındaki basketbolcu Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve Çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır.

Scottie Wilbekin’e takımımıza yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz."


#Fenerbahçe Beko
#Scottie Wilbekin
#Türkiye Basketbol Ligi
Öğretmenlik yolunda kritik adım: 2026 AGS başvuru tarihi ve sınav günü netleşti