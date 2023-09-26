Fenerbahçe bu sezon hiç maç kaybetmedi: 14 yılın en iyisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligde 5'te 5, bu sezon oynadığı resmi maçlarda ise 12'de 12 yaptı. Ligde bir maçı eksik olan sarı-lacivertli ekip, bu sezon oynadığı 12 resmi maçtan da galip ayrılarak önemli bir seri yakaladı.





Sarı-lacivertliler, Alanyaspor galibiyetiyle lige 14 yıl sonra 5'te 5 yaparak başladı. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 2-1, Samsunspor'u deplasmanda 2-0, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0, Antalyaspor'u sahasında 3-2 yenmeyi başarmıştı.





Fenerbahçe, daha önce 2009-10'da teknik direktör Christoph Daum yönetiminde lige 8'de 8 yaparak başlamıştı. O sezon ilk mağlubiyetini 9'uncu haftada Gaziantepspor deplasmanında 2-1'lik skorla alan sarı-lacivertliler, sezonu 74 puanla Bursaspor'un 1 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlamıştı.













İlk 3 deplasmanı gol yemeden kazandı





Fenerbahçe, ligde 26 sezonun ardından ilk 3 deplasman maçını ise gol yemeden kazandı. Sarı-lacivertliler, daha önce benzer başanyı 1997-98 sezonunda Hırvat teknik adam Otto Baric yönetiminde yaşamıştı.





Fenerbahçe, ligde 12 sezonun ardından ilk 3 deplasman maçını kazanmayı da başardı. Son olarak 2011-12 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde deplasmanda 3 galibiyetle lige başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Gaziantepspor, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu'nu yenmişti.





Bu sezon takımıyla ligde çıktığı 3 deplasman mücadelesinden de 3 puanla ayrılan Kartal, 2021-22'de de misafir oldukları 9 maçta yenilgi yaşamamıştı. Söz konusu süreçte Vitor Pereira'nın ardından sezonun son bölümünde takımın başına geçen Kartal, ligde deplasman yenilgisi görmemişti. Deneyimli çalıştırıcı, bu bölümde takımıyla 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmişti.





Fenerbahçe, deplasmanda kalesini gole kapatarak da dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri savunmadaki performansıyla göz dolduruyor. Bu sezon 3'ü Avrupa, 3'ü de lig olmak üzere 6 deplasman maçına çıkan sarı-lacivertliler kalesinde gole izin vermedi. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 12 de gol kaydetti.

















Livakovic kalede güven verdi





Fenerbahçe'de Hırvat eldiven Livakovic, Alanyaspor maçında gösterdiği performansla kalede güven verdi. Alanyaspor maçında skor berabere iken kritik bir kurtarış yapan, savunma arkasına atılan bir topta da bir libero gibi hareket ederek ceza sahası dışına kadar çıkarak tehlikeyi büyümeden uzaklaştıran Livakovic, pozisyon takibi, kaledeki duruşuyla ve yan toplardaki doğru çıkışlarıyla Fenerbahçe taraftarının güvenini kazandı. Hırvat kaleci topu oyuna sokmada da oldukça başarılı. Livakovic. yüzde 83 topu oyuna sokma istatistiğiyle oynuyor.





Bu arada Livakovic, Hırvatistan'ın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ve Galler maçlarının aday kadrosunda yer aldı.













Stoper Becao ve Djiku'nun





Fenerbahçe'de ideal stoper ikilisinin Becao-Djiku olması bekleniyor. Sezon basında bedelsiz alınan Ganalı stoper, savunmada kusursuza yakın bir performans sergiliyor. Djiku, Alanyaspor maçında ise Fenerbahçe kariyerinin en iyi maçını çıkardı. Yaptığı kritik hamleler ve kafa toplarındaki etkinliği ile dikkat çeken Djiku'nun performansı istatistiklere de yansıdı. 7 hava topu kazanıp bu alanda yüzde 100lük bir oran yakalayan Ganalı savunmacı, 9 isabetli uzun top atarken, 5 pas arası, 1 top çalma istatistikleri de yakalayarak karşılaşmanın en iyileri arasında yer aldı.









Orta sahanın lideri Fred

Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Fred, hem savunmaya hem de hücuma katkısıyla orta sahanın lideri oldu. Maç başına 1.2 şut, 0.8 isabetli şut istatistiğiyle oynayan Brezilyalı yıldız, yüzde 80 pas isabeti yakaladı. Brezilyalı orta saha 1.5 dribling istatistiğiyle de dikkat çekiyor.





Fred'in performansı ülkesi Brezilya'da da yakından takip ediliyor. Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Fernando Diniz'in Ekim'deki Venezuela ve Uruguay maçlarına Fred'i çağırabileceği öğrenildi.













6 numaranın vazgeçilmezi İsmail





Fenerbahçe'de başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, ön liberoda gösterdiği performansla teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi oldu. Sarı-lacivertli takımın oynadığı 12 resmi maçın 9'unda ilk 11'de forma giyen, 2 maçta sonradan oyuna dahil olan ismail Yüksek gördüğü kırmızı kart nedeniyle ligde 1 maçta forma giyemedi. Tecrübeli teknik adam, ligde sakatlık ve cezalı olmadığı sürece 6 numarada İsmail Yüksek'e, Avrupa Kupası maçlarında ise Crespo'ya şans tanımayı planladığı öğrenildi. Alanyaspor maçında yüzde 89 pas isabetiyle oynayan İsmail, 79 kez topla buluştu, 54 isabetli pas kullandı, girdiği 10 ikili mücadelenin 8'inde başarılı oldu. 3 kez top kapan İsmail, 4 pas arası yaparken, 2 kez de tehlike uzaklaştırdı.



























