Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için puan tahmini

Fenerbahçe, Süper Lig'de karşılaştığı Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler bu sezon Avrupa'da ve ligde oynadığı 12 resmi maçı da kazandı.





TV8,5'ta mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımla puan tahminini açıkladı.





Dilmen'in Alanyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası yorumları şöyle:









"Devre arasına kadar 47-48 puan toplar"





"Kıran kırana bir maç izledik. Uzun yıllardır olmayan 5'te 5'i yaptı Fenerbahçe. İki kez olmuş daha önce. Biraz hesap yaptığımız zaman 47-48 puan civarı yapabilirler sezonun ilk yarısında."





"En fazla 4 kez mağlup olur"





"Aslında beklediğimden daha zor kazandılar, ben daha kolay kazanır Fenerbahçe sanıyordum. Fenerbahçe'nin güçlü kadrosu en fazla 4 kez mağlup olur. Seri yakalayacağını düşünüyordum zaten. Milli maça kadar tüm maçları kazanabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Kolay hiçbir maç yok ama kabul edelim sıklet farkı var. uzun yıllardır olmadığı gibi taraftarın konsantre olduğunu görüyoruz. Sadece futbolcu, hoca yönetim değil taraftar da öyle. Çekinceleri acaba bu hakem işleri ne olur diyenler var. Burada önemli olan futbolcuların sakin kalması, daha da önemlisi İsmail Hoca'nın sakin kalması gerekiyor."









"En iyi 3 kadrosundan birisi"





"Bu takımın geçmiş yıllara göre bu kadar çok transfer yaptığı sezonlar oldu ama tarihinin en güçlü kadrolarından biri yaptığını görmemiştik. En iyi 3 kadrosundan birisi. Sadece 11 olarak değil geniş kadro olarak görelim."





"Avrupa'yı ligden daha geride görüyor"





"2023-2024 sezonunda en değerli maçı Twente maçı oldu Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin Avrupa'yı ligden daha geride gördüğünü düşünüyorum ben. İkisini verseler ligi alayım derler. Konferans Ligi'ndeki maçı düşünmüyorlar şuanda mesela."









"Dzeko, Ronaldo gibi diyor"

"Ronaldo nasıl diyor 'Ayaklarım gittiği yere kadar oynayacağım ve gollerimi atacağım' diye. Dzeko'da aynen öyle diyor."





"Artık tutanı ve atanı iyi"





"Bugün sahaya çıkan 11 şampiyonluğa oynar söyleyelim. Livakovic ülkesinde her yıl şampiyonluğa oynayan bir karakter olduğunu gösterdi. İlk yarıda çıkardığı top sezonun ilk 10'una girecektir. Artık tutanın da iyi. Aç santrforun da var. Bu da seni sezon başından beri 12'de 12 yaptırıyor."









"Fred 20 yaşında gibi"





"Fred, Moda'da doğup Fenerbahçe'ye gelmiş gibi oynuyor. Hala 20 yaşındaki genç oyuncu gibi kendisini ispatlamak için oynuyormuş gibi."













"Yorgunluk gözüküyor"





"12 galibiyet üst üste yaptı İsmail Hoca. Özgüven de var artık sonuna kadar. Fenerbahçe oyunu forse ettiği için iyi yolda ama tabii ki yorgunluk olduğunu da görebiliyoruz, bu dönemde bu da normaldir."





"İsmail Hoca'ya helal olsun"





"Fenerbahçe 5 maç yaptı ligde ve 4'ünü tek farklı kazandı. Tıpkı Galatasaray'ın da geçen sezon yaptığı gibi. İsmail Hoca'ya helal olsun iyi işler yapıyor. Hakemler de çok rahat Fenerbahçe maçları yönetiyor artık."















