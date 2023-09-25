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Spor

Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıran iddia: Elimde üç kişinin ses kaydı var

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'de hangi takımın şampiyon yapılacağının konuşulduğu bir ses kaydının elinde olduğunu iddia etti.

10:31 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ahmet Çakar'ın iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet Çakar'ın iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet Çakar, Türk futboluyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.


Elinde bir ses kaydı olduğunu belirten Çakar, o kayıtta Süper Lig'de hangi takımın şampiyon yapılacağının konuşulduğunu öne sürdü. Ünlü yorumcu, "Eğer ben istersem bu lig bitmez" dedi.



İşte Ahmet Çakar'ın Beyaz TV ekranlarında yaptığı o açıklama:

"Elime bir CD geçti. CD'deki konuşmada 3 kişi var. 3 kişinin kim olduğuna emin değilim, sesler birbirine benzer. Kriminolojik bir inceleme yaptırıp yaptırmamaya daha karar vermedim çünkü çok bela bir iş. Örneğin Ertem (Şener) diyor ki, 'Abi bu sene Galatasaray'ı şampiyon yapacağız. Al sana 100 dolar, sana 150 dolar' gibi korkunç, Türkiye'yi içinden patlatacak bir telefon trafiği gizli kayıtla, ortam dinlemeyle ele geçti. Eğer ben istersem bu lig bitmez."







#Süper Lig
#Ahmet Çakar
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Beşiktaş
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