Ahmet Çakar'dan ortalığı karıştıran iddia: Elimde üç kişinin ses kaydı var

Elinde bir ses kaydı olduğunu belirten Çakar, o kayıtta Süper Lig'de hangi takımın şampiyon yapılacağının konuşulduğunu öne sürdü. Ünlü yorumcu, "Eğer ben istersem bu lig bitmez" dedi.

"Elime bir CD geçti. CD'deki konuşmada 3 kişi var. 3 kişinin kim olduğuna emin değilim, sesler birbirine benzer. Kriminolojik bir inceleme yaptırıp yaptırmamaya daha karar vermedim çünkü çok bela bir iş. Örneğin Ertem (Şener) diyor ki, 'Abi bu sene Galatasaray'ı şampiyon yapacağız. Al sana 100 dolar, sana 150 dolar' gibi korkunç, Türkiye'yi içinden patlatacak bir telefon trafiği gizli kayıtla, ortam dinlemeyle ele geçti. Eğer ben istersem bu lig bitmez."