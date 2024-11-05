Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Dusan Tadic hakkında kararını verdi

Fenerbahçe Dusan Tadic hakkında kararını verdi

11:045/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Tadic hakkında kararını verdi
Fenerbahçe Tadic hakkında kararını verdi

Fenerbahçe’de hem geçen sezon hemde bu sezon gösterdiği performans ile alkış toplayan Sırp futbolcu Dusan Tadic’e yeni teklif geliyor. Sarı-lacivertli yönetim oyuncunun kulüpteki geleceği ile ilgili kararı verdi. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in sarı-lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili karar verildi.

1+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili karar verildi.

Sarı lacivertli yönetim, Tadic'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini devre arasında uzatmayı planlıyor.

Yönetim, Sırp futbolcuya 1+1 yıllık yeni mukavele önerecek.

TADİC'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maça çıkan Dusan Tadic 6 kez fileleri sarsarken, 7 de asist yaptı.

Tadic, toplamda ise Fenerbahçe'de 73 maçta 22 gol, 23 asistlik performans ortaya koydu.



#Fenerbahçe
#Dusan Tadic
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'de satışa çıkan Audi Q6 e-tron'un iç mekanı dikkat çekiyor! Audi Q4 e-tron özellikleri ve fiyatı nedir?