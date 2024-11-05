Fenerbahçe Dusan Tadic hakkında kararını verdi

Fenerbahçe’de hem geçen sezon hemde bu sezon gösterdiği performans ile alkış toplayan Sırp futbolcu Dusan Tadic’e yeni teklif geliyor. Sarı-lacivertli yönetim oyuncunun kulüpteki geleceği ile ilgili kararı verdi. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in sarı-lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili karar verildi.
1+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili karar verildi.
Sarı lacivertli yönetim, Tadic'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini devre arasında uzatmayı planlıyor.
Yönetim, Sırp futbolcuya 1+1 yıllık yeni mukavele önerecek.
TADİC'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maça çıkan Dusan Tadic 6 kez fileleri sarsarken, 7 de asist yaptı.
Tadic, toplamda ise Fenerbahçe'de 73 maçta 22 gol, 23 asistlik performans ortaya koydu.