Fenerbahçe Dusan Tadic hakkında kararını verdi

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in sarı-lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili karar verildi.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili karar verildi.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maça çıkan Dusan Tadic 6 kez fileleri sarsarken, 7 de asist yaptı.