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Fenerbahçe Jayden Oosterwolde’nin alternatifini buldu: Sambacı geliyor!

Fenerbahçe Jayden Oosterwolde’nin alternatifini buldu: Sambacı geliyor!

17:1431/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Sarı-lacivertlilerin Brezilya ekibi Bragantino'da forma giyen Luan Candido ile ilgilendiği öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin Brezilya ekibi Bragantino'da forma giyen Luan Candido ile ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde’nin alternatifi aranıyor. Sezonu kapatan oyuncu için Fenerbahçe yeni transfer arayışına girdi. Sarı-lacivertliler aradığı kanı Brezilya’da buldu. İşte detaylar.

Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmez isimlerinden biri olan Jayden Oosterwolde Samsun maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı. Sol bek ve stoperde görev yapabilen yıldız futbolcunun yerine aynı özelliklerde bir oyuncu bakan Fenerbahçe aradığı ismi Brezilya'da buldu. Detaylar haberimizde.

OOSTERWOLDE’NİN YERİNE CANDİDO

Takvim’in haberine göre; Sarı-lacivertlilerin Brezilya ekibi Bragantino'da forma giyen Luan Candido ile ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki sol bek için ara transfer döneminde kulübüne teklifte bulunması bekleniyor.

Stoperde de görev yapabilen 1.87 boyundaki oyuncuya Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi.

Bu sezon 50 maça çıkan ve 3 gol, 1 asist kaydeden Candido'ya güncel verilere göre 7 milyon euro değer biçiliyor.

Candido'nun takımıyla olan kontratı 2026 yılında sona erecek. Sambacı futbolcu bu sezon RB Bragantino formasıyla 23 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.





#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
#Luan Candido

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